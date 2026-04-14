Porto di Pastena presentate le osservazioni allo Studio di Impatto Ambientale del Polo Nautico

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Studenti di un istituto nautico del Pireo in visita alla Capitaneria di porto di TarantoTarantini Time QuotidianoSi è svolta nella giornata di ieri presso la Capitaneria di Porto di Taranto una significativa visita istituzionale di una...