Placentia Half Marathon presentate le iniziative collaterali a favore di Progetto Vita

Da ilpiacenza.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 aprile, nel Salone delle Armi della Prefettura di Piacenza, si è svolta la presentazione delle iniziative collaterali legate alla 29ª edizione della mezza maratona di Piacenza. Sono state illustrate le attività a favore di Progetto Vita, tra cui la corsa “100 x 100 Progetto Vita per lo Sport” e la quarta edizione della “Staffetta Salvati e Salvatori”. La conferenza ha coinvolto rappresentanti delle organizzazioni coinvolte e ha segnato l’inizio ufficiale degli eventi paralleli alla gara.

Nella mattinata del 15 aprile nel Salone delle Armi della Prefettura di Piacenza, sono state ufficialmente presentate le iniziative collaterali della 29^ Placentia Half Marathon “100 x 100 Progetto Vita per lo Sport” e 4^ Edizione “Staffetta Salvati e Salvatori” e nell’occasione è stata.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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