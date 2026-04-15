Placentia Half Marathon presentate le iniziative collaterali a favore di Progetto Vita

Il 15 aprile, nel Salone delle Armi della Prefettura di Piacenza, si è svolta la presentazione delle iniziative collaterali legate alla 29ª edizione della mezza maratona di Piacenza. Sono state illustrate le attività a favore di Progetto Vita, tra cui la corsa “100 x 100 Progetto Vita per lo Sport” e la quarta edizione della “Staffetta Salvati e Salvatori”. La conferenza ha coinvolto rappresentanti delle organizzazioni coinvolte e ha segnato l’inizio ufficiale degli eventi paralleli alla gara.

Nella mattinata del 15 aprile nel Salone delle Armi della Prefettura di Piacenza, sono state ufficialmente presentate le iniziative collaterali della 29^ Placentia Half Marathon “100 x 100 Progetto Vita per lo Sport” e 4^ Edizione “Staffetta Salvati e Salvatori” e nell’occasione è stata.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate La staffetta della Placentia Half Marathon a sostegno di Casa Ronald McDonaldLa staffetta è aperta ad aziende, associazioni e gruppi del territorio piacentino. Le storie di vita e riscatto del progetto we run again della Coelmo Napoli city half marathonNAPOLI – Capitale del mondo del running per un intero fine settimana, questa è la Coelmo Napoli City Half Marathon che si correrà questa domenica 22... Aggiornamenti e dibattiti Il Rinascimento di Piacenza: sulla medaglia della Placentia Half Marathon il Tondo del BotticelliPresentata questa mattina anche la t-shirt ufficiale della manifestazione che vedrà il clou con la gara del 10 maggio ... sportpiacenza.it Correre nel Rinascimento Il Tondo Botticelli sulla medaglia dell’Half Marathon fotogalleryCorrere nel Rinascimento: la 29esima edizione della Placentia Half Marathon trasforma lo sport in Tributo alla Cultura. Presentazione ufficiale della ... piacenzasera.it