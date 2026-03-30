Idrogeno Ue promuove l’Italia | piano da 6 miliardi per industria e trasporti

La Commissione europea ha approvato un piano italiano da 6 miliardi di euro destinato a finanziare la produzione di idrogeno rinnovabile. Il programma mira a sostenere i settori dell’industria e dei trasporti, con risorse messe a disposizione per lo sviluppo di tecnologie e infrastrutture legate all’idrogeno. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore.

La Commissione europea ha dato il via libera a un maxi piano italiano da 6 miliardi di euro per sostenere la produzione di idrogeno rinnovabile. Il regime approvato rappresenta uno dei più ambiziosi interventi pubblici europei nel campo dell’ energia pulita e si inserisce nel più ampio quadro della strategia Ue sull’idrogeno e del Green Deal. Come funziona il piano italiano sull’idrogeno. Il programma prevede il sostegno alla produzione di 200.000 tonnellate annue di idrogeno rinnovabile, utilizzabile soprattutto nei comparti ad alta intensità energetica. Sono ammesse diverse tecnologie: idrogeno prodotto tramite elettrolisi alimentata da fonti rinnovabili;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Idrogeno, Ue promuove l’Italia: piano da 6 miliardi per industria e trasporti Articoli correlati Snam: 14 miliardi per gas e idrogeno, il piano 2030Il 5 marzo 2026, Snam ha rivelato risultati per il 2025 che superano le aspettative degli analisti e ha lanciato un piano strategico ambizioso fino... Energia, via libera Ue a 6 miliardi di aiuti per produzione idrogeno verdeLa Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme Ue in materia di aiuti di Stato, un programma italiano da 6 miliardi di euro per sostenere... Altri aggiornamenti su Idrogeno Ue promuove l'Italia piano da... Discussioni sull' argomento ANTARTIDE. Il Polo Sud è il miglior laboratorio per l’energia Green; Undici associazioni firmano la Joint Biomethane Declaration e chiedono la creazione di una banca europea del biometano. Via libera dell’UE ad aiuti di Stato italiani da 6 miliardi di euro per produrre idrogeno greenVia libera dell'UE a 6 miliardi di aiuto di Stato italiani per la produzione di idrogeno green. Il programma durerà fino al 31 dicembre 2029 ... eunews.it Decarbonizzazione: ok Ue ad aiuti dell'Italia per l'idrogeno pulitoVia libera dalla Commissione Europea ad un programma dell'Italia di aiuti per 6 miliardi di euro, a sostegno della produzione di idrogeno rinnovabile per i settori dei trasporti e dell'industria. L'It ... adnkronos.com Cina, accelerate innovazioni tecnologiche nei settori dell'idrogeno e della fusione nucleare La Cina sta accelerando le innovazioni tecnologiche nei settori dell'idrogeno e della fusione nucleare per promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili. Il 15° Piano - facebook.com facebook Via libera al piano francese da 4 mld per #idrogeno low carbon x.com