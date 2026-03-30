Energia via libera Ue a 6 miliardi di aiuti per produzione idrogeno verde

La Commissione europea ha approvato un programma italiano da 6 miliardi di euro per sostenere la produzione di idrogeno rinnovabile, destinato ai settori dei trasporti e dell’industria. La decisione è stata presa in conformità con le norme dell’Unione europea sugli aiuti di Stato. Questo intervento mira a favorire lo sviluppo di energie alternative e a promuovere la transizione energetica nel paese.

La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme Ue in materia di aiuti di Stato, un programma italiano da 6 miliardi di euro per sostenere la produzione di idrogeno rinnovabile per i settori dei trasporti e dell’industria. Il programma contribuirà allo sviluppo della capacità di produzione di idrogeno rinnovabile in linea con gli obiettivi della strategia Ue sull’idrogeno e del Clean Industrial Deal, scrive l’Esecutivo Ue. L’Italia ha notificato alla Commissione un programma per sostenere la produzione di 200.000 tonnellate di idrogeno rinnovabile all’anno. Sono ammissibili, nell’ambito della misura, sia l’idrogeno prodotto tramite elettrolisi alimentata da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, sia l’idrogeno prodotto da fonti biogeniche attraverso processi biologici, biotermochimici e termochimici. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Energia, via libera Ue a 6 miliardi di aiuti per produzione idrogeno verde Articoli correlati Produzione di idrogeno all'Api, Andrea Nobili (Avs) chiede chiarezza: «La transizione energetica non può ridursi a un’operazione di marketing verde»Dato che il progetto sarà finanziato dalla Regione Marche grazie ai fondi del Pnrr per ben 14 milioni, il capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra ha... Cresce la spesa per energia rinnovabile: nuovi investimenti in idrogeno verde e infrastrutture sostenibiliLa spesa per energie in Italia ha registrato un significativo balzo in avanti nel primo trimestre del 2026, con un aumento del 22% rispetto allo... Tutti gli aggiornamenti su Energia via libera Ue a 6 miliardi di... Temi più discussi: Energia, Commissione Ue: via libera a due acquisizioni di Phillips 66 e Glencore; Energia: Meloni, confido nel via libera della Commissione Ue a dl bollette; Al via le consultazioni Ue su efficienza energetica e rinnovabili per il post 2030; Per il ferrosilicio UE il problema del caro-energia, che con la guerra in Iran rischia di aggravarsi. Energia, via libera Ue a 6 miliardi di aiuti per produzione idrogeno verdeLa vicepresidente esecutiva della Commissione europea per la transizione pulita, giusta e competitiva, Teresa ... msn.com Via libera dell’UE ad aiuti di Stato italiani da 6 miliardi di euro per produrre idrogeno greenVia libera dell'UE a 6 miliardi di aiuto di Stato italiani per la produzione di idrogeno green. Il programma durerà fino al 31 dicembre 2029 ... eunews.it Istat, a febbraio l'energia costava (molto) meno: prezzi dell'industria calati. Rincari per le costruzioni A spingere al ribasso il settore industriale il calo - provvisorio - dei costi dell'energia, mentre materiali e carburanti sostengono i prezzi di edifici e infrastrutture: - facebook.com facebook Difesa, energia e... L'altra sovranità che manca all'Europa: quella digitale (di C. Calabrò) x.com