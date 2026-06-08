Martedì 9 giugno, alle ore 11, si terrà un convegno intitolato “Identità digitale, social e tutela dei minori” nella Sala Matteotti di Palazzo Theodoli Bianchelli. L’evento si concentrerà su questioni legate alla gestione dell’identità digitale e alla protezione dei minori sui social media. La discussione coinvolgerà esperti del settore e rappresentanti istituzionali.

ROMA – Martedì 9 giugno, a partire dalle ore 11, presso la Sala Matteotti di Palazzo Theodoli Bianchelli si svolgerà il convegno “Identità digitale, social e tutela dei minori”. Interverrà nell’occasione il segretario di presidenza della Camera dei Deputati, Stefano Vaccari. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Identità digitale, social e tutela dei minori”: convegno martedì 9 giugno

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