social media adiconsum chiede regole urgenti a tutela dei minori

Il tribunale di Los Angeles ha stabilito che Meta e Google sono responsabili per la dipendenza dai social media. La decisione rappresenta un cambiamento significativo nel settore, coinvolgendo due delle principali piattaforme di social networking. La sentenza si inserisce in un dibattito più ampio sulla tutela dei minori online e sulla responsabilità delle aziende tecnologiche in questo ambito.

Una sentenza che sa di svolta epocale è arrivata dal tribunale di Los Angeles: Meta e Google sono state dichiarate responsabili per dipendenza dai social media. La causa era stata avviata da Kaley G.M., una ragazza californiana oggi ventenne, che ha affermato di aver iniziato a usare YouTube a 6 anni e Instagram a 9, e ha dichiarato alla giuria di aver trascorso "tutto il giorno" sui social media durante l'infanzia. La giuria ha stabilito che Meta e Google sono colpevoli di negligenza nel progettare piattaforme che incentivano l'uso compulsivo, causando danni psicologici gravi. Il risarcimento stabilito è di 3 milioni di dollari,... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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