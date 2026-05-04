Tutela dei minori sul web | servono alfabetizzazione digitale e alleanze educative

In un convegno organizzato presso un'università cattolica, si è discusso delle sfide legate alla tutela dei minori sul web. Secondo il Report 2025 dell’Associazione Meter, la pedocriminalità online si configura come un sistema complesso e interconnesso. Sono stati analizzati strumenti come l’alfabetizzazione digitale e le collaborazioni tra istituzioni educative e altre realtà, al fine di proteggere i più giovani in un ambiente digitale sempre più articolato.

Come è possibile tutelare i minori nell’ambiente digitale, dove, stando al Report 2025 dell’Associazione Meter, la pedocriminalità online è ormai strutturata come un ecosistema organizzato e interconnesso? È stata questa la domanda al centro di un convegno promosso in Università Cattolica dal.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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