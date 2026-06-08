Un'analisi ha valutato le prestazioni di un'intelligenza artificiale in ambito scolastico. La tecnologia ha ottenuto risultati positivi in grammatica, con il 44% delle risposte considerate plausibili. Tuttavia, nel settore culturale, le risposte sono risultate meno affidabili, con il 19% che conteneva errori evidenti o citazioni false. Questi dati evidenziano differenze nelle capacità dell’IA tra le due aree di conoscenza.

AGI - Promossa in grammatica, incerta nella conoscenza culturale: ben il 44% delle risposte dell’ IA rientra nella categoria dei contenuti plausibili e il 19% presenta errori evidenti o attribuzioni chiaramente false. ChatGPT, Gemini, Claude, non si salva nessuno. E’ quanto emerge da uno studio di Libreriamo, piattaforma editoriale digitale italiana dedicata alla cultura, visionato in anteprima da AGI. Dalla filosofia alla poesia, fino alle citazioni d’autore e alle opere d’arte, è proprio in questi ambiti che emergono i rischi più rilevanti: frasi attribuite ad autori che non le hanno mai scritte, citazioni plausibili ma non verificabili e reinterpretazioni che semplificano il pensiero originale. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - IA promossa in grammatica, ma rimandata in cultura: troppe citazioni false

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