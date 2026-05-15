Passeggiata tra salute e cultura nel cuore di Chieti | domenica l’iniziativa promossa da Endas

Domenica si svolgerà una passeggiata nel centro di Chieti, promossa da una associazione locale. L’evento prevede un percorso a piedi che attraversa le vie del centro storico, con tappe dedicate alla promozione del benessere fisico e alla prevenzione sanitaria. Durante la passeggiata saranno presenti punti di informazione e divulgazione sulle pratiche di salute. L’iniziativa mira a coinvolgere cittadini di tutte le età, unendo attività sportiva e scoperta delle bellezze culturali della città.

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