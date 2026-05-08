Dazi intesa Ue rimandata Ma Trump non va innervosito
L’Unione Europea ha deciso di rinviare un’intesa sui dazi, mentre le tensioni con gli Stati Uniti rimangono alte. La politica commerciale dell’amministrazione americana, guidata dall’ex presidente, ha influenzato le decisioni di Bruxelles, che teme una possibile rottura con Washington in questo settore. La situazione resta sotto stretta osservazione, con le autorità europee che cercano di gestire le relazioni senza inasprire ulteriormente i rapporti con gli Stati Uniti.
Costretta a inseguire Trump sulle politiche commerciali, spaventata dall’idea di una rottura con Washington anche su questo fronte, l’Ue finisce sotto scacco. Vittima non solo dei capricci del tycoon, ma anche delle proprie divisioni, che si traducono facilmente in un rinvio delle decisioni da prendere. La Casa Bianca, all’ennesima giravolta, ventila tariffe doganali del 25% verso il settore automotive europeo, ma alle minacce non segue un’azione rapida di Bruxelles, ancora alle prese con le procedure di ratifica degli accordi di Turnberry: quelli siglati da von der Leyen e Trump l’estate scorsa con la speranza di evitare una guerra commerciale.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Groenlandia, Ue risponde ai dazi di Trump con altre tariffe
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