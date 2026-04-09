L'intelligenza artificiale sta modificando il modo in cui i cittadini interagiscono con le istituzioni pubbliche, in particolare nell’ambito del lavoro. Un esempio è il modello AppLI, sviluppato per migliorare i servizi pubblici dedicati all’impiego. Questa tecnologia viene adottata per rendere più efficaci le procedure di supporto e assistenza, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle risorse e ai servizi disponibili per chi cerca un’occupazione o lavora nel settore pubblico.

L’Intelligenza Artificiale sta ridefinendo il rapporto tra cittadino e istituzione pubblica, soprattutto nel settore cruciale del lavoro. Un esempio concreto di questa trasformazione è rappresentato da AppLI, l’assistente virtuale basato su IA integrato nel SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), piattaforma digitale del Ministero del Lavoro e dell’INPS. In meno di due mesi, AppLI ha raggiunto 40mila utenti senza incentivi né obblighi, un dato che ne sottolinea l’utilità e il gradimento, con il 93% degli utilizzatori intenzionato a proseguire l’esperienza e l’82% che apprezza l’interazione in linguaggio naturale. A mettere in evidenza questi dati è stato Vincenzo Caridi, Capo Dipartimento del Ministero del Lavoro. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’IA al servizio del lavoro. Il modello AppLI e la visione di servizi pubblici più efficaci

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