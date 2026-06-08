IA contro lo spreco | l’app degli studenti di Savona vola a Roma

Un'app sviluppata dagli studenti di Savona, che utilizza l'intelligenza artificiale per ridurre lo spreco alimentare, è stata presentata a Roma. L'app permette di scansionare il contenuto del frigorifero, identificando gli alimenti presenti e suggerendo ricette per utilizzarli. Inoltre, offre proposte personalizzate per chi ha intolleranze alimentari. La presentazione si è svolta in un evento dedicato alle innovazioni nel settore alimentare.

Come può un'app scansionare il frigorifero per evitare gli sprechi?. Quali ricette suggerisce l'intelligenza artificiale per chi soffre di intolleranze?. Chi ha proposto una partnership commerciale ai ragazzi dopo la competizione?. Come trasforma questo progetto scolastico la teoria in business reale?.? In Breve App freemium con ricette per celiaci, diabetici e pazienti con sindrome IBS.. Competizione nazionale a Roma nei giorni 4 e 5 giugno 2006.. Terzo posto regionale e premio speciale per il miglior pitch ottenuto.. Proposta di partnership commerciale da una startup campana durante l'evento.. Gli studenti dell’IIS Boselli portano l’innovazione di Magic Meal JA ai campionati nazionali di imprenditorialità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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