A Livorno, 150 studenti del liceo Niccolini Palli hanno partecipato a un'iniziativa contro lo spreco alimentare e per promuovere una dieta equilibrata. Durante l'evento, gli studenti hanno visitato il mercato locale, dove sono stati guidati da esperti del settore alimentare. Le domande principali riguardavano come i giovani possano modificare le proprie abitudini alimentari e quali strategie adottare per ridurre gli sprechi. L'attività ha coinvolto studenti e professionisti, creando un confronto diretto sulle scelte alimentari quotidiane.

? Domande chiave Come possono i ragazzi del Niccolini Palli cambiare le abitudini alimentari?. Quali esperti hanno guidato gli studenti tra le bancarelle del mercato?. Perché la collaborazione tra ASL e Slow Food è fondamentale oggi?. Come influenzeranno queste nuove competenze le scelte d'acquisto delle famiglie?.? In Breve Coinvolte sette classi dell'Istituto Niccolini Palli tra cui 1Bsum e 3Acor.. Collaborazione tra Slow Food Livorno, USL Toscana nord ovest e programma Co-EFFECT.. Partecipazione di Fiamma Tofanari, Francesca Marconi, Gabriele Rammairone e Michele Galia.. Evento conclusivo presso il Banco 13 del Mercato Centrale di Livorno.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Livorno: 150 studenti contro lo spreco e per una dieta sana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Raccolta alimentare nelle scuole. Gli studenti contro lo sprecoGli studenti impegnati nella raccolta di generi alimentari per i poveri e le famiglie bisognose.

Una dieta sana e sostenibile? Costa di più in primavera ed estatePisa, 9 aprile 2026 - Il costo di una dieta sana e sostenibile in Italia non è uniforme nello spazio e nel tempo: aumenta in primavera ed estate (con...