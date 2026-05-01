Il 1° maggio 2026, a Savona, i sindacati Cgil, Cisl e Uil si sono riuniti in piazza Sisto IV per una manifestazione. Le organizzazioni sindacali hanno portato in piazza le loro richieste, concentrandosi sulla necessità di tutelare i lavoratori dai rischi legati all'intelligenza artificiale e di ridurre il divario salariale tra uomini e donne. La mobilitazione si è svolta in una giornata dedicata alle celebrazioni dei lavoratori.

? Cosa sapere Cgil, Cisl e Uil manifestano a Savona il 1° maggio 2026 in piazza Sisto IV.. I sindacati chiedono tutele contro i rischi dell'intelligenza artificiale e il divario salariale femminile.. Il Primo Maggio 2026 a Savona ha il corteo sindacale scendere tra le vie cittadine per rivendicare tutele e diritti nell’era dell’intelligenza artificiale, partendo dal comizio in piazza Sisto IV con Santo Biondo. La mattinata di questo venerdì è iniziata alle ore 10:00, quando la piazza Sisto IV si è riempita per l’assemblea unitaria organizzata da Cgil, Cisl e Uil. Il segretario nazionale della UIL, Santo Biondo, ha preso la parola per aprire una riflessione che tocca i nervi scoperti del mondo del lavoro moderno: come integrare le nuove tecnologie nelle regole contrattuali senza sacrificare la dignità di chi lavora.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savona, i sindacati in piazza: tutele contro i rischi dell’IA

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