Il tour estivo di Mannarino fa tappa al Porto Antico per Altraonda Festival 2026

Venerdì 17 luglio 2026, l’Arena del Mare nel Porto Antico ospiterà il concerto di Mannarino, artista romano, nell’ambito del festival Altraonda. L’evento fa parte del tour estivo del cantautore, che si terrà nel corso della stagione. La manifestazione ha scelto questa location per la sua programmazione. L’appuntamento si inserisce tra le attività previste dal festival per quella giornata.

Venerdì 17 luglio 2026 Altraonda Festival accende l'Arena del Mare con il cantautore romano Mannarino. Dopo il successo del suo primo tour internazionale con cui l'anno scorso ha incantato l’Europa intera, l’artista ha annunciato il suo ritorno live nel 2026 con nuovi appuntamenti che da giugno a.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Lo show “Symphony of Caos” di Asco approda al Porto Antico per Altraonda Festival

Il nuovo rap contemporaneo sul palco di Altraonda Festival: Kid Yugi in concerto al Porto AnticoUno dei nomi più influenti del nuovo rap contemporaneo sul palco di Altraonda Festival: Kid Yugi sarà in concerto all’Arena del Mare del Porto Antico...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Mannarino: Per un po' d'amore anticipa l'album e il Tour 2026; Cosa vedere a Genova 2026: Guida Completa per l’Estate; Antonio Ornano porta il suo spettacolo (In)grato ad Arenzano venerdì 28 agosto; Madame: il nuovo singolo Rosso come il fango è l'inno degli ultimi diventati primi.

Bresh, sold out anche il quarto e ultimo appuntamento di Mare Nostrum al Porto Antico di GenovaDopo il successo delle 3 date live in Europa BRESH SOLD OUT TUTTI E 4 GLI APPUNTAMENTI DI MARE NOSTRUM AL PORTO ANTICO DI GENOVA 1° LUGLIO (SOLD OUT), 3 ... romadailynews.it

Al Porto Antico di Genova sarà una stagione di musica senza fineÈ entrata nel vivo Porto Antico Estate Spettacolo 2025, la rassegna estiva che per il 26° anno consecutivo anima il lungomare genovese e porta in città nomi di primo piano della scena nazionale e ... rockit.it

Dal 22 al 24 maggio il Porto Antico ospita oltre 150 discipline sportive tra prove gratuite, eventi e iniziative per tutte le età - facebook.com facebook

Al Porto Antico torna Cucina Liguria e dintorni, insieme alla Mezza Maratona #eventiagenovaeprovincia #genova x.com