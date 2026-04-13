La vita è adesso | Claudio Baglioni in concerto al Porto Antico per il Live in Genova Festival

Mercoledì 8 luglio, il cantautore italiano si esibirà all’Arena del Mare di Genova con il suo tour “La vita è adesso”. L’evento fa parte del Live in Genova Festival e si terrà presso il Porto Antico. La performance è prevista in una location all’aperto, con biglietti disponibili per il pubblico che vorrà assistere allo spettacolo. La serata promette di coinvolgere i fan con interpretazioni dal vivo dei brani più noti.

Mercoledì 8 luglio Claudio Baglioni sarà all’Arena del Mare di Genova con il tour “La vita è adesso” all’interno del Live in Genova Festival.L'esperienza live del “Grand Tour La Vita è Adesso” è il culmine delle iniziative che festeggiano Claudio Baglioni e il leggendario 40° anniversario de “La.🔗 Leggi su Genovatoday.it Emma in concerto a Genova: il suo Live Tour 2026 approda al Porto AnticoDomenica 19 luglio 2026 appuntamento speciale per la seconda edizione di Altraonda Festival, la rassegna organizzata da Ops Eventi che tra giugno e... Leggi anche: Sayf in concerto a Genova: il suo Santissima Fest torna al Porto Antico