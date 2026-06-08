I sottomarini nucleari bloccati il guasto della portaerei | perché la crisi della Royal Navy è una buona notizia per Putin

Una flotta di sottomarini nucleari di attacco è rimasta ferma in porto, mentre una portaerei ha subito un guasto. La Royal Navy sta affrontando problemi tecnici che ne limitano le operazioni. La situazione ha attirato l'attenzione sulla capacità militare britannica, con alcuni analisti che considerano la crisi come un vantaggio strategico per altri attori internazionali. La marina britannica sta lavorando per risolvere i guasti e riprendere le attività.

Un'intera flotta di sottomarini nucleari d'attacco bloccati in porto. La Gran Bretagna si interroga sui problemi della Royal Navy, la Marina inglese, che in questo momento lasciano Londra «vulnerabile alla flotta di Putin». Tra manutenzione e riparazioni, tutti e cinque i sottomarini della classe Astute sono fermi. Una sesta, entrata in servizio di recente, non è ancora pronta per l'impiego operativo. I comandanti hanno spiegato che la situazione fa apparire il Regno Unito «indifeso» agli occhi della Russia, che nell'ultimo anno ha intensificato di un terzo l'attività navale intorno alle acque britanniche. Il comandante Ryan Ramsey, ex capitano di un sottomarino nucleare, ha spiegato che la mancanza di motovedette d'attacco disponibili rappresenta un «serio campanello d'allarme» per la Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Il SOTTOMARINO NUCLEARE Italiano: Il Progetto SEGRETO che SPAVENTA la Francia

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