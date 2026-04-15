Il 25 aprile a Castel Volturno si terrà l’Umoya Liberation Day, un evento che unisce cucina, musica e natura. L’appuntamento si svolgerà in un’unica giornata, coinvolgendo i partecipanti in un’esperienza di condivisione e socialità. La manifestazione si svolgerà nel territorio locale, con iniziative che mettono in risalto i sapori tradizionali e l’ambiente circostante. La giornata si concentrerà sulla celebrazione di questa ricorrenza attraverso momenti di intrattenimento e cultura.

NAPOLI – Il 25 aprile, a Castel Volturno, si terrà l’Umoya Liberation Day, un evento che intreccia proposta gastronomica, musica e natura in un’esperienza di condivisione e convivialità. In questo contesto, il cibo diventa un racconto di identità e di territorio, accompagnando i diversi momenti della giornata, dalla mattina fino al tramonto. Protagonista è Umoya, affiancato da una selezione di partner gastronomici rappresentativi dell’identità napoletana e campana: la Taralleria Napoletana, Arrecria – Meravoglia Bistrot con la sua proposta vegana, il beer stand di MOSTO e il coffee corner firmato Caffè Sansone. Organizzato da Drop Eventi –...🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Sapori del territorio, musica e natura: all’Umoya di Castel Volturno si celebra il Liberation Day

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