I giovani italiani trascorrono meno tempo a giocare in strada rispetto al passato, perdendo oltre 500 ore all’anno di attività e contatto con la palla. La diminuzione si evidenzia nei dati raccolti, che mostrano un calo significativo nel tempo dedicato al gioco all’aperto. La tendenza riguarda tutte le età e si riscontra in diverse regioni del paese. Nessuna informazione indica le cause o le conseguenze di questa diminuzione.

: significa perdere oltre 500 ore all’anno di gioco e tocco palla per ciascuno. Triste, ma vero. La politica italiana, dal Parlamento al Ministero dell’Istruzione fino al CONI, non ha mai proposto una soluzione reale. Siamo all’ultimo posto in Europa per monte ore di educazione motoria a scuola, che sarebbe essenziale per creare destrezza, intelligenza motoria e abilità sportive. Incommentabile, ma vero. Il sistema calcio italiano ha perso qualità e la quantità di talento nostrano cristallino è calata. Purtroppo vero. In Serie A, circa il 70% dei giocatori è di nazionalità straniera. Dato di fatto, vero. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - I ragazzi italiani non giocano più in strada come una volta

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