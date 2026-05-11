Un ex calciatore noto ha commentato il calo di interesse tra i giovani nel praticare il calcio in modo informale, sottolineando la mancanza di partite spontanee per strada. Ha evidenziato la necessità di stimolare una ripresa e un rinnovamento che possa rafforzare la squadra nazionale. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante un intervento pubblico, invitando a riflettere sui metodi di coinvolgimento dei giovani nel calcio.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Roberto Baggio ha recentemente rilasciato un’intervista approfondita al Corriere della Sera, parlando della sua carriera calcistica, del finale della Coppa del Mondo del 1994 e delle sue relazioni con figure iconiche come Diego Maradona e Alessandro Del Piero. Attraverso le sue parole, emerge non solo il suo amore per il calcio, ma anche una riflessione profonda sulle sfide attuali della nazionale italiana: “I ragazzi non giocano più per strada”. Baggio ha anche parlato del suo nuovo libro, “Luce nell’oscurità”, dove condivide esperienze e emozioni legate non solo alla sua carriera, ma anche alla sua vita personale.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Baggio: “I giovani non giocano più per strada, serve una nuova rinascita per la Nazionale”.

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Argomenti più discussi: L'Italia ha tante cose da sistemare, ammette la leggenda azzurra Baggio dopo il fallimento Mondiale; Il calcio italiano sapeva come salvarsi, ma ha scelto di non farlo; Baggio: Crisi del calcio italiano? Ci sono tante cose da sistemare. Devono giocare più giovani; Costacurta: la storia che non ti aspetti: Ho tirato uno dei peggiori rigori della storia. Mio figlio? Ho temuto di perderlo.

? Roberto #Baggio analizza la crisi del calcio italiano: troppi pochi azzurri in #SerieA, serve molto più coraggio per tornare a valorizzare e dare la giusta fiducia al talento dei nostri giovani! La sua intervista al Corriere della Sera. #calcionews24 - x.com x.com

Il presidente del Comitato Olimpico Italiano Buonfiglio: La richiesta di qualificare la nostra nazionale per default ai Mondiali è offensiva nei nostri confronti. Se vuoi qualificarti, devi meritartelo. - Reddit reddit