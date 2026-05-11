Baggio | I giovani non giocano più per strada serve una nuova rinascita per la Nazionale
Un ex calciatore noto ha commentato il calo di interesse tra i giovani nel praticare il calcio in modo informale, sottolineando la mancanza di partite spontanee per strada. Ha evidenziato la necessità di stimolare una ripresa e un rinnovamento che possa rafforzare la squadra nazionale. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante un intervento pubblico, invitando a riflettere sui metodi di coinvolgimento dei giovani nel calcio.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Roberto Baggio ha recentemente rilasciato un’intervista approfondita al Corriere della Sera, parlando della sua carriera calcistica, del finale della Coppa del Mondo del 1994 e delle sue relazioni con figure iconiche come Diego Maradona e Alessandro Del Piero. Attraverso le sue parole, emerge non solo il suo amore per il calcio, ma anche una riflessione profonda sulle sfide attuali della nazionale italiana: “I ragazzi non giocano più per strada”. Baggio ha anche parlato del suo nuovo libro, “Luce nell’oscurità”, dove condivide esperienze e emozioni legate non solo alla sua carriera, ma anche alla sua vita personale.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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Argomenti più discussi: L'Italia ha tante cose da sistemare, ammette la leggenda azzurra Baggio dopo il fallimento Mondiale; Il calcio italiano sapeva come salvarsi, ma ha scelto di non farlo; Baggio: Crisi del calcio italiano? Ci sono tante cose da sistemare. Devono giocare più giovani; Costacurta: la storia che non ti aspetti: Ho tirato uno dei peggiori rigori della storia. Mio figlio? Ho temuto di perderlo.
Baggio aveva vinto meno di quello che potesse avere, Vialli aveva vinto uno Scudetto storico con la Samp ma alla Juve non aveva inciso come avrebbe voluto. E attorno c'erano giovani assatanati come me, o Ravanelli che aveva mentalità per 5, anche Torric - facebook.com facebook
? Roberto #Baggio analizza la crisi del calcio italiano: troppi pochi azzurri in #SerieA, serve molto più coraggio per tornare a valorizzare e dare la giusta fiducia al talento dei nostri giovani! La sua intervista al Corriere della Sera. #calcionews24 - x.com x.com
Il presidente del Comitato Olimpico Italiano Buonfiglio: La richiesta di qualificare la nostra nazionale per default ai Mondiali è offensiva nei nostri confronti. Se vuoi qualificarti, devi meritartelo. - Reddit reddit