Nei panni della polizia locale | a Como per la prima volta i ragazzi in servizio vero per una settimana

A Como, per la prima volta, alcuni giovani hanno svolto un servizio reale insieme alla polizia locale per una settimana. Questa iniziativa non si è limitata a simulazioni, ma ha coinvolto i ragazzi in attività quotidiane e compiti pratici, offrendo loro un’esperienza diretta nel contesto delle forze dell’ordine. L’obiettivo è stato quello di far conoscere da vicino il lavoro degli agenti e il funzionamento delle attività di sicurezza cittadina.

Como apre le porte a un’esperienza fuori dall’ordinario: non una simulazione, ma una settimana vera accanto alla polizia locale. Dal 28 aprile al 4 maggio arriva in città “On the Road”, il format che porta i giovani dentro la realtà quotidiana della sicurezza e della legalità.È la prima edizione.🔗 Leggi su Quicomo.it Betrayed by all! But the CEO vows: Whoever hurts you, I’ll leave them broke. Notizie correlate Leggi anche: Brad Pitt torna nei panni di Cliff Booth: Fincher dirige il sequel di “C’era una volta a Hollywood” a sorpresa. Leggi anche: Polizia locale, il bilancio. A servizio della comunità e nell’accogliere i turisti Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Over 16 in turno con la Polizia Locale per il progetto On the Road; Il caso 137, il thriller che sfida il potere; L'attore di Perfect Day: Per interpretare il ruolo come voleva Wenders ho pulito davvero i gabinetti; Uno sbirro in Appennino, il cast della serie tv con Claudio Bisio da stasera in tv. Como, controlli della polizia intensificati nelle festività pasquali: 400 persone identificateControlli straordinari della polizia di Como nel corso delle festività pasquali, con particolare attenzione al centro cittadino e alle principali arterie ... espansionetv.it “Como squadra forte e con una bella proposta di calcio, ha messo tante squadre in difficoltà. Domani servirà una prestazione di altissimo livello”. Guarda la conferenza #ForzaSasol - facebook.com facebook #Fabregas: «Mi piacerebbe tantissimo diventare il Wenger del #Como. Sono innamorato di ciò che faccio, ma nel calcio tutto cambia velocemente. Osserviamo giovani dal vivo, come al Real Castilla: viaggiamo sempre perché cerchiamo i giocatori del futu x.com