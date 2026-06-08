I professionisti dell' Asl Toscana nord ovest all' esercitazione della colonna mobile della protezione civile toscana

Notizia in breve

Ventiuno professionisti dell'Asl Toscana nord ovest hanno partecipato a un’esercitazione dell’ospedale da campo della Protezione civile toscana, svoltasi domenica 7 giugno nel parco del castello dell’Acciaiolo a Scandicci. L’evento ha coinvolto il personale dell’azienda sanitaria in un’attività di simulazione organizzata dalla Regione Toscana. La prova aveva lo scopo di testare le capacità di risposta in situazioni di emergenza e di coordinamento tra i diversi operatori.