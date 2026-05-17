Toscana | bando per 60 posti nel Servizio Civile della USL Nord Ovest

La USL Nord Ovest della Toscana ha pubblicato un bando per l’assegnazione di 60 posti nel Servizio Civile. I posti sono distribuiti in diverse sedi sul territorio regionale, anche se l’elenco preciso non è stato ancora comunicato. I candidati selezionati riceveranno un’indennità mensile di circa 500 euro. La domanda di partecipazione può essere presentata entro una data stabilita, e le selezioni prevedono eventualmente una prova orale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Dove sono distribuiti esattamente i 60 nuovi posti disponibili?. Quanto riceverà mensilmente ogni giovane selezionato per il progetto?. Come si può inviare la candidatura prima della scadenza?. Quali competenze tecniche specifiche verranno acquisite durante i dodici mesi?.? In Breve Scadenza domande entro le ore 12:00 di mercoledì 10 giugno 2026. Assegno mensile di 519,47 euro per 12 mesi di impegno. Impegno di 25 ore settimanali tra lunedì e sabato. Distribuzione 60 posti tra ospedali di Livorno, Pontedera, Versilia, Lucca, Massa, Carrara e Pisa. Entro le ore 12:00 di mercoledì 10 giugno 2026, i giovani residenti nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e nell’area della Versilia potranno presentare la propria candidatura per uno dei 60 posti disponibili presso l’Azienda USL Toscana nord ovest. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Toscana: bando per 60 posti nel Servizio Civile della USL Nord Ovest ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Servizio Civile Universale: aperto il bando Sullo stesso argomento Servizio Civile all'Azienda Usl Toscana nord ovest: i posti disponibili in Provincia di PisaIl servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi che viene retribuita con un assegno mensile pari a 519,47 euro. Servizio Civile Universale, 60 posti all’Azienda USL Toscana nord ovest livornopress.it/?p=259085 #usltoscananordovest #serviziocivile #giovani x.com Servizio Civile a Colle Val d’Elsa: aperti i bandiAperti i bandi per sette giovani al Servizio Civile a Colle Val d’Elsa: domande aperte fino al 10 giugno attraverso la piattaforma regionale. sienafree.it Servizio Civile Universale, 60 posti all’Azienda USL Toscana nord ovestC’è tempo fino a mercoledì 10 giugno 2026 per presentare domanda per la selezione ad uno dei 60 posti disponibili nei 6 progetti di servizio civile regionale finanziati con risorse del PR FSE+ 2021-20 ... livornopress.it