Servizio civile | 60 posti all' Asl Toscana Nord Ovest

Fino a mercoledì 10 giugno 2026 è possibile candidarsi per i 60 posti disponibili in sei progetti di servizio civile regionale finanziati con risorse del PR FSE+ 2021-2027. Le opportunità sono rivolte a giovani interessati a partecipare a attività di interesse sociale e sanitario. Le domande devono essere presentate entro la data stabilita, attraverso le modalità indicate dal bando.

C’è tempo fino a mercoledì 10 giugno 2026 per presentare domanda per la selezione ad uno dei 60 posti disponibili nei 6 progetti di servizio civile regionale finanziati con risorse del PR FSE+ 2021-2027. Il bando è pubblico sul sito della Regione Toscana https:www.regione.toscana.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Servizio Civile all'Azienda Usl Toscana nord ovest: i posti disponibili in Provincia di PisaIl servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi che viene retribuita con un assegno mensile pari a 519,47 euro. Tutti gli aggiornamenti Servizio Civile Universale, 60 posti all’Azienda USL Toscana nord ovestLa documentazione relativa al bando è consultabile su https://www.uslnordovest.toscana.it/come-fare-per/407-partecipare-al-servizio-civile ... livornopress.it Servizio civile: Posti in AoupUna opportunità importante per 2.396 giovani, residenti, domiciliati o soggiornanti in Toscana, che verranno selezionati per partecipare ai progetti ... lanazione.it