I partiti del centrodestra esultano | Intese brillanti per conquistare tre Comuni fondamentali

Da lecceprima.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel secondo turno di ballottaggio, i sindaci uscenti sono stati confermati nelle loro cariche a Casarano e Tricase. Ottavio De Nuzzo ha ottenuto la riconferma alla guida di Casarano, mentre Antonio De Donno ha mantenuto il suo mandato a Tricase. Entrambi hanno superato gli sfidanti e continueranno a gestire le rispettive amministrazioni. La vittoria dei due sindaci rappresenta un proseguimento delle politiche avviate nelle precedenti legislature.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

TRICASECASARANO - Ha prevalso la continuità amministrativa e nel turno di ballottaggio, a Casarano Tricase, tornano in sella per il secondo mandato i sindaci uscenti, rispettivamente Ottavio De Nuzzo e Antonio De Donno. Due affermazioni che consentono ad un centrodestra variegato e propositivo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il centrodestra unito è il grande lascito politico del Cav, Per vincere serve che tutti e tre i partiti siano in salute Oggi Il Tempo anticipa un'ottima novità per la LegaIl centrodestra unito rappresenta il principale risultato politico del leader defunto.

Giustizia, continuano le tensioni nel centrodestra: non si trovano intese sulle riformeUna riunione a via Arenula dedicata alla giustizia si è trasformata in un confronto di tre ore incentrato sulle agende dei partiti di maggioranza,...

Temi più discussi: Centrodestra al bivio: corsa alle intese lampo in vista dei ballottaggi; Governo, la segretaria dem Elly Schlein: Con il mio Pd vietate le larghe intese; Nessuna ambiguità e intesa con Scarfini. La stoccata di Tosoni a Forza Italia: Noi non abbiamo festeggiato in piazza; Meloni contro il partito del pareggio: dietro la crociata della premier c'è la sua sopravvivenza politica - L'Indiscreto.

intese i partiti del centrodestraI partiti del centrodestra esultano: Intese brillanti per conquistare tre Comuni fondamentaliDopo il successo al primo turno a Gallipoli, Fratelli d’Italia e Forza Italia soddisfatti per le scelte elettorali che hanno consentito al ballottaggio di confermare i sindaci uscenti a Casarano e Tri ... lecceprima.it

intese i partiti del centrodestraA Venezia la vittoria è tutta di Venturini. I partiti del centrodestra insieme restano sotto al PdL’analisi del voto. FdI, Lega e FI hanno raccolto il 20,12%, i dem da soli hanno raggiunto il 24,84%. Il centro storico della città si è confermato roccaforte ... repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web