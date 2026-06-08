I partiti del centrodestra esultano | Intese brillanti per conquistare tre Comuni fondamentali

Nel secondo turno di ballottaggio, i sindaci uscenti sono stati confermati nelle loro cariche a Casarano e Tricase. Ottavio De Nuzzo ha ottenuto la riconferma alla guida di Casarano, mentre Antonio De Donno ha mantenuto il suo mandato a Tricase. Entrambi hanno superato gli sfidanti e continueranno a gestire le rispettive amministrazioni. La vittoria dei due sindaci rappresenta un proseguimento delle politiche avviate nelle precedenti legislature.

TRICASECASARANO - Ha prevalso la continuità amministrativa e nel turno di ballottaggio, a Casarano Tricase, tornano in sella per il secondo mandato i sindaci uscenti, rispettivamente Ottavio De Nuzzo e Antonio De Donno. Due affermazioni che consentono ad un centrodestra variegato e propositivo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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