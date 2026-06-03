Una riunione a via Arenula dedicata alla giustizia si è trasformata in un confronto di tre ore incentrato sulle agende dei partiti di maggioranza, lasciando fuori i progetti di legge già in discussione in Parlamento. Le tensioni tra i membri del centrodestra sono proseguite, senza raggiungere un accordo sulle riforme in programma. La discussione si è concentrata sulle priorità e sugli obiettivi politici interni, senza che si siano definite decisioni condivise.

Dopo più di due mesi dalla vittoria del“No” al referendum sulla riforma Nordio, lagiustiziacontinua ad essere uno dei nodi più spinosi per i rapporti tra i partiti di maggioranza. Un esempio si è avuto nella riunione convocata questa mattina dalGuardasigillia via Arenula su richiesta diForza Italia. L’incontro sarebbe dovuto essere un’occasione per fare il punto della situazione sui progetti già all’esame del Parlamento, ma, secondo fonti qualificate, sembrerebbe essere andato in scena un vero e proprioscontro tra le agende dei partiti. Al tavolo della riunione erano presenti il ministroNordio, il viceministro Francesco Paolo Sisto, il sottosegretario Alberto Balboni e irappresentanti dei gruppi parlamentari della coalizione di governo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giustizia, continuano le tensioni nel centrodestra: non si trovano intese sulle riforme

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