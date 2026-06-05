È proprio vero: il tempo (e pure Il Tempo) è galantuomo. Proprio mentre svanisce a Firenze l'ultima maxibufala che ha lungamente e ingiustamente avvelenato perfino la memoria post mortem di Silvio Berlusconi, arrivano notizie interessanti per quel centrodestra unito che rappresenta, a ben vedere, la vera eredità politica del Cav. Se ci pensate, infatti, nel 1994, Berlusconi non fondò solo Forza Italia, ma, unendo l'allora Msi (non ancora divenuto Alleanza Nazionale) e la Lega di Bossi, inventò uno schieramento unitario alternativo alla sinistra. Ecco: il lascito politico più prezioso di Berlusconi, più ancora dello stesso movimento azzurro, è proprio l'idea che si debba offrire un tetto comune, un'alleanza tra diversi, a tutti quelli che non vogliono farsi governare dai comunisti (ora come allora). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il centrodestra unito è il grande lascito politico del Cav, Per vincere serve che tutti e tre i partiti siano in salute Oggi Il Tempo anticipa un'ottima novità per la Lega

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