Il centrodestra unito è il grande lascito politico del Cav Per vincere serve che tutti e tre i partiti siano in salute Oggi Il Tempo anticipa un' ottima novità per la Lega
Il centrodestra unito rappresenta il principale risultato politico del leader defunto. Per ottenere una vittoria elettorale, tutti e tre i partiti che lo compongono devono essere in condizioni soddisfacenti. Oggi, un quotidiano riferisce di una buona notizia per la Lega, suggerendo miglioramenti nelle sue prospettive. La notizia si inserisce in un quadro di consolidamento delle forze di centrodestra, mentre si avvicinano le elezioni.
È proprio vero: il tempo (e pure Il Tempo) è galantuomo. Proprio mentre svanisce a Firenze l'ultima maxibufala che ha lungamente e ingiustamente avvelenato perfino la memoria post mortem di Silvio Berlusconi, arrivano notizie interessanti per quel centrodestra unito che rappresenta, a ben vedere, la vera eredità politica del Cav. Se ci pensate, infatti, nel 1994, Berlusconi non fondò solo Forza Italia, ma, unendo l'allora Msi (non ancora divenuto Alleanza Nazionale) e la Lega di Bossi, inventò uno schieramento unitario alternativo alla sinistra. Ecco: il lascito politico più prezioso di Berlusconi, più ancora dello stesso movimento azzurro, è proprio l'idea che si debba offrire un tetto comune, un'alleanza tra diversi, a tutti quelli che non vogliono farsi governare dai comunisti (ora come allora). 🔗 Leggi su Iltempo.it
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