I Paesi europei E3 vogliono associarsi al tavolo negoziale con Mosca

Germania, Francia e Regno Unito stanno lavorando a un piano per avviare negoziati diretti con Mosca, in coordinamento con l’Ucraina. I tre Paesi europei, definiti E3, si stanno preparando a partecipare a un tavolo di trattative con la Russia, senza indicare una data o dettagli specifici. La loro iniziativa si svolge in parallelo con le comunicazioni tra le parti coinvolte nel conflitto.

I cosiddetti Paesi E3 (Germania, Francia e Regno Unito) si stanno dedicando a elaborare un piano per i futuri negoziati diretti con Mosca, in coordinamento con gli ucraini. Gli europei vorrebbero evitare un altro inverno di guerra, estremamente dispendioso per il loro sostegno a Kiev. L’idea degli europei. Le fonti sentite dal giornale americano Bloomberg rivelano che i rappresentanti dei tre alleati pensano di riuscire a convincere Putin a sedersi al tavolo con loro. Infatti ritengono che in questo momento la posizione di Kiev sul campo di battaglia sia più forte di prima, mentre le perdite russe e i danni subiti alle infrastrutture a causa dei droni ucraini hanno ammorbidito la linea dura del Cremlino. 🔗 Leggi su Follow.it

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SVEZIA - Gli Stati Europei (Geografia - Scuola Secondaria)

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