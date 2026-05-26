Gli USA insistono con la Groenlandia | più basi militari presenza eterna e sfruttamento delle risorse

Gli Stati Uniti stanno negoziando con la Groenlandia e la Danimarca per aumentare la presenza militare e sfruttare le risorse dell’isola. Le trattative, condotte in modo riservato negli ultimi mesi, mirano a stabilire più basi militari e una presenza permanente nel territorio. Le negoziazioni seguono un periodo di tensioni passate, con l’obiettivo di rafforzare la presenza strategica e le risorse naturali della regione.

Negli ultimi mesi gli USA hanno condotto trattative riservate con la Danimarca e la Groenlandia, lasciando da parte i toni minacciosi di Trump per arrivare a una risoluzione della questione. I rappresentanti groenlandesi però sono preoccupati dal fatto che Washington continua a pretendere un ruolo piuttosto marcato nel presente e nel futuro dell’isola. I colloqui dietro le quinte. Tali trattative semisegrete si stanno svolgendo lontano dai riflettori. Ma ormai è impossibile tenere nascoste le reazioni di chi ne ha contezza. Mentre l’amministrazione repubblicana restava impigliata nelle ostilità contro l’Iran (anch’esse inframezzate da tentativi di negoziati), contemporaneamente mandava avanti i suoi rappresentanti per cercare un accordo con Copenhagen e Nuuk. 🔗 Leggi su Follow.it

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Perché gli USA di Trump vogliono la Groenlandia Come possono ottenerla e cosa succederà a NATO e UE

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Cosa sta impedendo agli USA di collassare in questo momento? reddit

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