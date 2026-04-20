Dopo le elezioni in Bulgaria, il paese torna a posizioni più vicine alla Russia, con la vittoria dell’ex presidente Radev. Questa svolta segna un allineamento più stretto con Mosca, in seguito alla sconfitta del premier ungherese, che aveva rappresentato un partner importante per la Russia in Europa. La situazione ha ripercussioni sul flusso di gas russo verso l’Italia e altri paesi europei.

La vittoria in Bulgaria dell’ex presidente Rumen Radev alle elezioni in Bulgaria ha riportato il Paese su posizioni filo-russe, dopo che la sconfitta di Orban in Ungheria aveva tolto a Mosca un alleato importante all’interno dell’Ue. Proprio il primo ministro ungherese uscente ha inoltre annunciato che l’Ucraina ha riparato l’oleodotto Druzhba, che potrebbe ricominciare a portare petrolio russo in Europa in caso di approvazione, da parte di Budapest, del prestito Ue da 90 miliardi per Kiev. La Bulgaria è uno snodo cruciale per il gas europeo e soprattutto per la prospettiva di un ritorno all’acquisto di gas russo da parte dei Paesi dell’Ue. Un’opzione per cui stanno spingendo molto sia il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, sia il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas russo di nuovo in Italia? Due Paesi europei si riavvicinano a Mosca

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. @amdescotes “ e sono due Paesi di cultura, di cinema e di passione per l’arte. #RendezVous mette da sempre gli artisti al centro dell’attenzione e il festival rappresenta da ormai sedici anni un simbolo della relazione così speciale tra i nostri Paesi ” x.com