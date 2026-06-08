I mutanti e la redenzione della materia | l’universo visionario di Alabastro di Spirito in mostra

Notizia in breve

Una mostra presenta le opere di Alabastro di Spirito, concentrandosi sul tema dei mutanti e della trasformazione della materia. L’esposizione si svolge in una località della Romagna e include lavori che esplorano le possibilità di mutazione e rinascita attraverso l’arte. La rassegna raccoglie pezzi realizzati con tecniche diverse, evidenziando un approccio innovativo alla materia e alle sue potenzialità di rinnovamento. La mostra rimane aperta durante l’estate, coinvolgendo un pubblico interessato alle espressioni artistiche più sperimentali.