I mutanti e la redenzione della materia | l’universo visionario di Alabastro di Spirito in mostra
Una mostra presenta le opere di Alabastro di Spirito, concentrandosi sul tema dei mutanti e della trasformazione della materia. L’esposizione si svolge in una località della Romagna e include lavori che esplorano le possibilità di mutazione e rinascita attraverso l’arte. La rassegna raccoglie pezzi realizzati con tecniche diverse, evidenziando un approccio innovativo alla materia e alle sue potenzialità di rinnovamento. La mostra rimane aperta durante l’estate, coinvolgendo un pubblico interessato alle espressioni artistiche più sperimentali.
Il legame tra il territorio romagnolo e le espressioni più avanzate dell'arte contemporanea si rinnova quest'estate in un appuntamento di straordinaria densità intellettuale. Dal 12 giugno al 5 luglio, la sala M. Bertozzi del Museo Archeologico Civico di Forlimpopoli, situato nella suggestiva. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie e thread social correlati
L’imprenditore della montagna. Addio a Sergio Longoni: "Spirito innovativo e visionario"È deceduto ieri all’età di 83 anni l’imprenditore noto per aver costruito un’impero nel settore montano.
Leggi anche: A Terni la mostra di Stefano Bovi: “Ferrum: l’origine della materia”