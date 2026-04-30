È deceduto ieri all’età di 83 anni l’imprenditore noto per aver costruito un’impero nel settore montano. Dopo aver combattuto una malattia, si è spento questa mattina. La sua vita è stata caratterizzata da un’attenzione particolare per le attività legate alle zone di montagna. La notizia ha suscitato emozione tra chi lo conosceva e aveva collaborato con lui.

Addio a Sergio Longoni. Si è spento ieri all’età di 83 anni dopo una malattia l’imprenditore amante della montagna che aveva creato un impero. Era nata nel negozio di calzature della madre e del padre l’avventura di Sergio Longoni, partito dalla Brianza, dal centro di Barzanò, per creare un impero di una ventina di punti vendita e cento milioni di euro di fatturato. Dopo Barzanò aprì un negozio a Cinisello Balsamo e a quel punto iniziò una grande espansione fino ad arrivare alla fondazione nel 2002 del marchio DF Sport Specialist che conta oggi 14 punti vendita tra Lombardia, Emilia Romagna, Svizzera. L’ultima apertura a Lissone, nel celebre palazzo del Design.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’imprenditore della montagna. Addio a Sergio Longoni: "Spirito innovativo e visionario"

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