A Terni la mostra di Stefano Bovi | Ferrum | l’origine della materia
A Terni, sabato 11 aprile 2026, alle ore 18.00, si terrà l’inaugurazione della mostra personale di Stefano Bovi intitolata “Ferrum: l’origine della materia”. La mostra si svolge presso lo Spazio Madè, situato in via Lazio 21.
A Terni, sabato 11 aprile 2026, alle ore 18.00, presso lo Spazio Madè di via Lazio 21 si inaugura la mostra personale di Stefano Bovi, dal titolo “Ferrum: l’origine della materia”. Un evento che segna un momento di sintesi fondamentale nel percorso di un artista che ha saputo trasformare la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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