Giovani studenti delle superiori, con un'età media di 16-17 anni, hanno presentato proposte di impresa basate su principi etici. Hanno vinto i trofei nelle rispettive zone di provenienza come migliori idee dell’anno o hanno ricevuto menzioni speciali. La competizione si è svolta nell’ambito del trofeo Eye Toscana, dedicato ai giovani imprenditori emergenti. Non sono stati indicati i nomi delle scuole o delle aree geografiche coinvolte.

Firenze, 8 giugno 2026 - Sono giovani di età media di 16-17 anni, ancora studenti delle superiori, eppure hanno già ideato una loro proposta d’impresa con base etica e hanno vinto i trofei delle loro rispettive zone di provenienza come migliore idea dell’anno o ottenuto delle menzioni speciale. Ora i team di imprenditori in erba delle province di Firenze, Prato, Arezzo, Pistoia e Siena possono far diventare realtà la loro idea di impresa: martedì 9 giugno dalle 10 nella sede della Presidenza della Regione Toscana a Firenze cercheranno di convincere una giuria di esperti. La migliore si aggiudicherà il Trofeo Eye Migliore Idea d’Impresa della Toscana e il premio di 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I migliori imprenditori si sfidano per il trofeo Eye Toscana

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