Arezzo | studenti e aspiranti imprenditori si sfidano per il Trofeo Eye

Arezzo ospita un evento dedicato a studenti e giovani imprenditori che si sfidano per il Trofeo Eye, una competizione incentrata sull'innovazione e le idee imprenditoriali. Durante l'iniziativa vengono presentati progetti che spaziano da dispositivi di sicurezza domestica a servizi di assistenza a domicilio, oltre a applicazioni per migliorare lo studio e consulenze legali e finanziarie accessibili a tutti. Gli partecipanti mostrano le loro proposte in un contesto che valorizza la creatività e l'imprenditorialità giovanile.

Arezzo, 13 maggio 2026 – Un led che può salvare la vita, rilevando i livelli di Co2 e monossido di carbonio, ma anche un servizio di riparazioni a domicilio; app per far diventare lo studio più proficuo, magari abbinandolo allo sport, e consulenze legali e finanziarie alla portata di tutti. Abbinano tradizione e innovazione le idee di impresa che puntano a diventare la migliore dell’anno e poi start up concrete. A proporle sono giovanissimi aspiranti imprenditori, studenti aretini di 16-17 anni che venerdì 15 maggio vivranno una giornata da professionisti del settore: presenteranno le loro idee di impresa davanti a una giuria di esperti. La più innovativa, concreta, efficace ed etica vincerà il Trofeo EYE Migliore idea d’impresa Arezzo 2026 e la possibilità di essere accompagnata nello sviluppo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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