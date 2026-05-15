Le idee vincenti dei teenager | Confindustria premia i migliori al Trofeo Eye
Il 15 maggio 2026, ad Arezzo, si è svolta la cerimonia di premiazione del Trofeo Eye organizzato da Confindustria, dedicata alle idee innovative sviluppate dai teenager. Tra i progetti premiati ci sono un’app che combina studio e sport, un’altra dedicata all’educazione finanziaria della generazione Z, e un dispositivo a LED in grado di rilevare i livelli di CO2 e monossido di carbonio. Sono state inoltre presentate soluzioni per il ritrovamento di oggetti smarriti.
Arezzo, 15 maggio 2026 – C’è l’app che unisce studio e sport o quella per l’educazione finanziaria della generazione Z, i l led che salva la vita rilevando i livelli di Co2 e monossido di carbonio, l’oggetto trova oggetti. Non mancano le idee ai giovanissimi aspiranti imprenditori, studenti aretini di 16 e 17 anni che oggi vivranno una giornata da professionisti del settore. Lo faranno presentando le loro idee di impresa davanti a una giuria di esperti. A loro saranno sottoposti tanti innovativi progetti come il servizio di riparazioni a domicilio, o il drive in per i piccoli ristoratori, fino al brand di moda sostenibile. Abbinano tradizione e innovazione le idee di impresa che puntano a diventare la migliore dell’anno e poi start up concrete. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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