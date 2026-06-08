Sabato 6 giugno, nel quartiere Matierno di Salerno, si è svolta l’iniziativa “I Love Matierno” presso il Centro Polifunzionale Aggregativo di via degli Etruschi, un ex scuola elementare. L’evento ha coinvolto attività legate all’arte, alla creatività e alla partecipazione comunitaria, con un focus sull’inclusione. La giornata ha visto la partecipazione di residenti e realtà locali, in un contesto dedicato alla promozione di momenti condivisi e alla valorizzazione del quartiere.

Una mattinata all’insegna dell’inclusione, della creatività e della partecipazione ha animato il quartiere Matierno di Salerno in occasione di “I Love Matierno”, iniziativa ospitata sabato 6 giugno presso il Centro Polifunzionale Aggregativo di via degli Etruschi, ex scuola elementare. L’evento è stato organizzato dalle cooperative sociali Galahad e Giovamente insieme alle associazioni Musikattiva e Incantastorie, nell’ambito delle attività del Piano Sociale di Zona Ambito S5. Sport, street art e comunità al centro dell’iniziativa. Ad aprire la manifestazione è stata l’esibizione di Taekwondo dei giovani allievi guidati dal maestro Giovanni Linguadoca della scuola Thunderkick. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - I Love Matierno, arte e inclusione al Centro Polifunzionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “I love Matierno”: arte, sport, musica e mercatino solidale per i cagnolini in difficoltà al Centro Aggregativo

Leggi anche: "L'Arena degli Etruschi" si presenta: l'appuntamento al Centro Polifunzionale di Matierno

Temi più discussi: I love Matierno: arte, sport, musica e mercatino solidale per i cagnolini in difficoltà al Centro Aggregativo; Centro per la Legalità colora Matierno; I love Matierno, tra street art, musica, sport e creatività: un sabato da ricordare presso il Centro Polifunzionale Aggregativo; I love Matierno/iniziativa 2026/foto di Guglielmo Gambardella.

I love Matierno, tra street art, musica, sport e creatività: un sabato da ricordare presso il Centro Polifunzionale Aggregativo ift.tt/YABT9XO ift.tt/4Wczna3 x.com

I Love Matierno, arte e inclusione al Centro PolifunzionaleUna mattinata all'insegna dell'inclusione, della creatività e della partecipazione ha animato il quartiere Matierno di Salerno in occasione di I Love ... zon.it

I love Matierno: arte, sport, musica e mercatino solidale per i cagnolini in difficoltà al Centro AggregativoTutto pronto, sabato 6 giugno 2026, dalle ore 10.30 alle 12, presso il Centro Polifunzionale Aggregativo di Matierno di via degli Etruschi (ex scuola elementare), per I love Matierno, iniziativa org ... salernotoday.it