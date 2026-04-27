L' Arena degli Etruschi si presenta | l' appuntamento al Centro Polifunzionale di Matierno

Il 30 aprile 2026, alle 10.30, presso il Centro Polifunzionale di Matierno a Salerno, sarà presentato il programma di “L’Arena degli Etruschi”. Si tratta di un evento musicale di tre giorni dedicato alla musica campana, che unisce elementi tradizionali e innovativi. La presentazione si svolgerà nel centro aggregativo del quartiere, coinvolgendo gli organizzatori e i rappresentanti delle istituzioni coinvolte.