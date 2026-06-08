I Lions al fianco dell’Orchestra Inclusiva della Toscana

Da lanazione.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Lions sostengono l’Orchestra Inclusiva della Toscana. La collaborazione mira a promuovere la musica come strumento di integrazione e partecipazione. L’iniziativa si focalizza su attività educative rivolte a diverse fasce di età, con attenzione alla continuità del progetto. La collaborazione tra Lions e orchestra si concretizza attraverso supporto e iniziative condivise. La musica viene riconosciuta come un mezzo per favorire l’inclusione sociale e lo sviluppo culturale nel territorio.

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Firenze, 8 giugno 2026 — La musica come luogo di incontro, crescita e partecipazione. Ma anche come percorso educativo che ha bisogno di continuità e attenzione da parte del territorio. È in questa direzione che si inserisce l’impegno dei Lions a favore dell’Orchestra Regionale Inclusiva della Toscana, progetto promosso dall’Associazione In-Armonia APS e oggi composto da circa 28 ragazzi con disabilità, insieme a 12 docenti e musicisti professionisti. Il riconoscimento arriva dal Lions International che, grazie all’iniziativa del Lions Club Vaglia, quest’anno sotto la presidenza di Patrizia Braschi, e con l’ausilio di altri sei Club della Zona C del Distretto 108La - presieduta da Roberta Vicentini - si è adoperato per sostenere il progetto attraverso borse di studio destinate ai ragazzi e alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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