Firenze concerto dell' Orchestra della Toscana tra Mendelssohn Strauss e Webern

Il 1 maggio 2026 a Firenze, l’Orchestra della Toscana ha eseguito un concerto diretto da Diego Ceretta. Il programma includeva brani di Mendelssohn, Strauss e Webern. I solisti principali sono stati Emilio Checchini al clarinetto e Umberto Codecà al fagotto. La serata si è svolta in un teatro cittadino con un pubblico presente per ascoltare le esecuzioni dal vivo.

Firenze, 1 maggio 2026 - Diego Ceretta guida l’Ort in un itinerario tra Mendelssohn, Strauss e Webern, con solisti le prime parti Emilio Checchini al clarinetto e Umberto Codecà al fagotto. I concerti si terranno il 7 maggio alle ore 21 a Firenze al Teatro Verdi; l’ 8 maggio alle ore 21 a Siena, al Teatro dei Rozzi. Sabato 9 maggio sempre alle ore 21 a Figline, al Teatro Garibaldi. Lunedì 11 maggio alle ore 20:30 a Ferrara, al Teatro Comunale, e il 12 maggio alle ore 21 al teatro Verdi di Pisa. C’è un filo che attraversa questo programma senza mai dichiararsi apertamente: è il tempo, inteso non come successione cronologica ma come materia viva, che si deforma, si ripensa, talvolta si contraddice.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, concerto dell'Orchestra della Toscana tra Mendelssohn, Strauss e Webern Notizie correlate Concerto di Pasqua dell’Orchestra della Toscana: sul podio Min Gyu Song, violino Simon ZhuFIRENZE – Il Concerto di Pasqua dell’Orchestra della Toscana (ORT) vede sul podio Min Gyu Song e al violino Simon Zhu; in programma Simon Zhu. Firenze, la musica in musei e cenacoli: al via i concerti l’Orchestra della ToscanaFirenze, 16 marzo 2026 - La musica risuona nei grandi cenacoli rinascimentali di Firenze e lo fa con un progetto che mette in dialogo due patrimoni... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: ORCHESTRA TOSCANA CLASSICA, gio 23/4 Chiesa di Santa Felicita - Firenze; Mercoledì musicali dell'organo e dintorni 2026: concerti in chiese e luoghi d'arte di Firenze; Concerto dell’Orchestra dell’Università di Pisa; Firenze celebra l’organo: 16 concerti per i Mercoledì musicali tra grandi interpreti e luoghi storici. Firenze e in Toscana, cosa fare il 1° maggio: eventi e concerti per la Festa dei lavoratoriIl Primo Maggio, la Festa dei Lavoratori, si trascorre in Toscana a ritmo di musica ma anche passeggiando tra arte e natura, degustando prodotti tipici: ecco la nostra guida ... corrierefiorentino.corriere.it Concerto di Natale, l’Orchestra della Toscana diretta dal Maestro Nicolò Jacopo Suppa incontra il violoncello di Ettore PaganoArezzo, 17 dicembre 2025 – Si terrà giovedì 18 dicembre alle ore 20.30 al Teatro Petrarca di Arezzo (via Guido Monaco 12) il Concerto di Natale: protagonista l’Orchestra della Toscana (ORT), ... lanazione.it Manca poco. Il 25 e 26 aprile al prende vita , nell’ : ’ dirige la Orchestra della Toscana, con la regia di . Una storia - facebook.com facebook