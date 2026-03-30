Durante il concerto di Pasqua dell’Orchestra della Toscana, il direttore Min Gyu Song ha guidato l’orchestra, mentre il violinista Simon Zhu ha eseguito il Concerto per violino e orchestra n. 5 K 219 “Türkish” di Mozart. La serata includeva anche la Sinfonia n. (il testo si interrompe).

FIRENZE – Il Concerto di Pasqua dell’Orchestra della Toscana (ORT) vede sul podio Min Gyu Song e al violino Simon Zhu; in programma Simon Zhu. Appuntamento al Teatro Verdi di Firenze giovedì 2 aprile alle 21; altre date a Peccioli, Empoli e Figline; in programma il Concerto per violino e orchestra n. 5 K 219 ‘Türkish’ di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia n. 8 op. 93 di Ludwig van Beethoven. Min Gyu Song, primo coreano a vincere il Premio Cantelli e dal 2025 assistente alla Seoul Philharmonic accanto a Jaap van Zweden, ha alle spalle una formazione costruita precocemente fra Corea e Germania; ma soprattutto ha un’idea del podio tutt’altro che monumentale, fatta di chiarezza, ascolto e collaborazione rispettosa con l’orchestra. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Concerto di Pasqua dell’Orchestra della Toscana: sul podio Min Gyu Song, violino Simon Zhu

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