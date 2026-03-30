Concerto di Pasqua dell’Orchestra della Toscana | sul podio Min Gyu Song violino Simon Zhu
Durante il concerto di Pasqua dell’Orchestra della Toscana, il direttore Min Gyu Song ha guidato l’orchestra, mentre il violinista Simon Zhu ha eseguito il Concerto per violino e orchestra n. 5 K 219 “Türkish” di Mozart. La serata includeva anche la Sinfonia n. (il testo si interrompe).
FIRENZE – Il Concerto di Pasqua dell’Orchestra della Toscana (ORT) vede sul podio Min Gyu Song e al violino Simon Zhu; in programma Simon Zhu. Appuntamento al Teatro Verdi di Firenze giovedì 2 aprile alle 21; altre date a Peccioli, Empoli e Figline; in programma il Concerto per violino e orchestra n. 5 K 219 ‘Türkish’ di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia n. 8 op. 93 di Ludwig van Beethoven. Min Gyu Song, primo coreano a vincere il Premio Cantelli e dal 2025 assistente alla Seoul Philharmonic accanto a Jaap van Zweden, ha alle spalle una formazione costruita precocemente fra Corea e Germania; ma soprattutto ha un’idea del podio tutt’altro che monumentale, fatta di chiarezza, ascolto e collaborazione rispettosa con l’orchestra. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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