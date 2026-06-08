I Giovedì letterari Ikos con un incontro dedicato alle relazioni e alla gestione dei conflitti

Da baritoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ciclo “Giovedì Letterari – Leggere tra le righe” promosso da IKOS AgeForm si svolge con un incontro dedicato alle relazioni umane, alla comunicazione e alla gestione dei conflitti. Dopo i precedenti appuntamenti, l’evento affronta temi attuali legati alle dinamiche interpersonali e alla risoluzione costruttiva delle controversie.

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Dopo il successo dei precedenti appuntamenti, il ciclo culturale “Giovedì Letterari – Leggere tra le righe” promosso da IKOS AgeForm continua con un incontro di grande attualità dedicato alle relazioni umane, alla comunicazione e alla gestione costruttiva dei conflitti. Giovedì 11 giugno 2026. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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