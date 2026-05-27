I Giovedì letterari Ikos

Da baritoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I “Giovedì Letterari” di IKOS continuano con incontri dedicati a criminologia, investigazione e cronaca. Il ciclo, promosso da IKOS AgeForm, si svolge con l’obiettivo di stimolare il confronto tra letteratura, attualità e temi sociali. Gli eventi sono parte di un percorso culturale che coinvolge pubblico e professionisti, focalizzandosi su approfondimenti legati alle tematiche di attualità e alla narrativa investigativa. La serie si svolge regolarmente, promuovendo il dialogo tra diversi ambiti culturali.

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I “Giovedì Letterari” IKOS accendono il dialogo tra criminologia, investigazione e cronaca Prosegue il ciclo dei “Giovedì Letterari – Leggere tra le righe” promosso da IKOS AgeForm, un percorso culturale dedicato al dialogo tra letteratura, attualità e riflessione sociale, realizzato in. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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