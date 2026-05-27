I Giovedì letterari Ikos

Notizia in breve

I “Giovedì Letterari” di IKOS continuano con incontri dedicati a criminologia, investigazione e cronaca. Il ciclo, promosso da IKOS AgeForm, si svolge con l’obiettivo di stimolare il confronto tra letteratura, attualità e temi sociali. Gli eventi sono parte di un percorso culturale che coinvolge pubblico e professionisti, focalizzandosi su approfondimenti legati alle tematiche di attualità e alla narrativa investigativa. La serie si svolge regolarmente, promuovendo il dialogo tra diversi ambiti culturali.