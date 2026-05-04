Giovedì letterari a maggio appuntamento con i gialli | primo incontro con Marco Paracchini

A maggio i Giovedì letterari si concentrano sulla letteratura gialla, in occasione del 50esimo anniversario della morte di Agatha Christie. Il primo incontro del mese sarà dedicato a un autore di romanzi gialli, Marco Paracchini. La serie di incontri si svolge ogni giovedì e mira a esplorare vari aspetti del genere, con incontri e presentazioni dedicate a questo tipo di narrativa.

Nell'anno del 50esimo anniversario della morte di Agatha Christie i Giovedì letterari dedicano il mese di maggio alla letteratura gialla. Si parte giovedì 7 maggio alle 18 in Biblioteca Negroni, corso Cavallotti 6, con un incontro con Marco Paracchini, a partire dal romanzo "Fino all'ultima.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Vespucci-Colombo, giovedì 5 marzo incontro con il musicologo Marco LenziProseguono i consueti incontri culturali organizzati dalla Biblioteca dell'Istituto Vespucci-Colombo. "Students' corner", giovedì 26 febbraio incontro con Marco Lenzi sulla musica d'avanguardia nel cinema degli anni '60Prosegue al Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno la rassegna “Students' Corner – Giovedì sera al Mascagni”, lo spazio di...