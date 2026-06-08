I fondi nazionali sullo sport escludono le associazioni e i comuni sotto i 5mila abitanti | serve un bando regionale

Da perugiatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I fondi nazionali destinati allo sport non prevedono finanziamenti per associazioni e comuni con meno di 5.000 abitanti. Per questa ragione, alcuni consiglieri regionali di opposizione hanno presentato un’interpellanza alla Regione, chiedendo l’istituzione di un fondo regionale dedicato. La richiesta mira a creare un bando regionale che possa coprire le esigenze delle amministrazioni locali escluse dalle risorse nazionali. La proposta si basa sulla necessità di sostenere le piccole comunità nel settore sportivo.

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Per compensare le decisioni nazionali che non finanziano con il Bando Sport e Periferie 2026 i comuni sotto i 5mila abitanti, i consiglieri regionali di opposizione Nilo Arcudi e Andrea Romizi hanno chiesto alla Regione, tramite una interpellanza, di deliberare un fondo speciale per un bando. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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