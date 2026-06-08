I fondi nazionali sullo sport escludono le associazioni e i comuni sotto i 5mila abitanti | serve un bando regionale

I fondi nazionali destinati allo sport non prevedono finanziamenti per associazioni e comuni con meno di 5.000 abitanti. Per questa ragione, alcuni consiglieri regionali di opposizione hanno presentato un’interpellanza alla Regione, chiedendo l’istituzione di un fondo regionale dedicato. La richiesta mira a creare un bando regionale che possa coprire le esigenze delle amministrazioni locali escluse dalle risorse nazionali. La proposta si basa sulla necessità di sostenere le piccole comunità nel settore sportivo.

Per compensare le decisioni nazionali che non finanziano con il Bando Sport e Periferie 2026 i comuni sotto i 5mila abitanti, i consiglieri regionali di opposizione Nilo Arcudi e Andrea Romizi hanno chiesto alla Regione, tramite una interpellanza, di deliberare un fondo speciale per un bando. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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