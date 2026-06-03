Palazzetto sport missione sicurezza Caccia ai fondi del bando regionale | Così nasce un impianto moderno

Notizia in breve

L’amministrazione locale sta lavorando per ottenere finanziamenti regionali destinati all’adeguamento del palazzetto dello sport cittadino. La candidatura è in corso, con l’obiettivo di realizzare un impianto più moderno e sicuro. La strategia prevede la partecipazione a un bando regionale dedicato agli impianti sportivi pubblici. La priorità è garantire standard di sicurezza e migliorare le strutture esistenti attraverso il finanziamento previsto.