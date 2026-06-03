Palazzetto sport missione sicurezza Caccia ai fondi del bando regionale | Così nasce un impianto moderno
L’amministrazione locale sta lavorando per ottenere finanziamenti regionali destinati all’adeguamento del palazzetto dello sport cittadino. La candidatura è in corso, con l’obiettivo di realizzare un impianto più moderno e sicuro. La strategia prevede la partecipazione a un bando regionale dedicato agli impianti sportivi pubblici. La priorità è garantire standard di sicurezza e migliorare le strutture esistenti attraverso il finanziamento previsto.
di Massimo Bagiardi L’amministrazione Chiassai punta sull’ adeguamento del palazzetto dello sport cittadino e prepara la candidatura a un nuovo bando regionale dedicato agli impianti sportivi pubblici. È stato infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di prevenzione incendi e di adeguamento degli impianti elettrici e speciali della struttura di viale Matteotti che ospita varie discipline sportive. "L’amministrazione comunale - spiega la giunta Chiassai - continua a investire con determinazione sulla sicurezza e sulla valorizzazione del proprio patrimonio pubblico. La partecipazione a questo bando rappresenta un’opportunità importante per completare il percorso di adeguamento del Palazzetto dello Sport, una struttura strategica per la nostra comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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