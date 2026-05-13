Comunità energetiche le associazioni contro la Regione Lazio per il taglio dei fondi | Bando inaccessibile
Decine di associazioni hanno scritto alla Regione Lazio per chiedere il ripristino dei fondi destinati alle comunità energetiche. Il Coordinamento CERS Roma e Lazio ha evidenziato che il bando per la creazione di queste comunità è risultato inaccessibile, impedendo alle realtà interessate di partecipare. La richiesta riguarda il riallocamento delle risorse, inizialmente previste per sostenere le iniziative di produzione energetica condivisa.
Un appello lanciato da decine di associazioni per ripristinare i fondi. Il Coordinamento CERS Roma e Lazio ha scritto alla Regione Lazio, in particolare all’assessorato all’Ambiente, per chiedere di “riallocare le risorse” originariamente destinate alla nascita delle comunità energetiche ma.🔗 Leggi su Romatoday.it
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