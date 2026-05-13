Comunità energetiche le associazioni contro la Regione Lazio per il taglio dei fondi | Bando inaccessibile

Decine di associazioni hanno scritto alla Regione Lazio per chiedere il ripristino dei fondi destinati alle comunità energetiche. Il Coordinamento CERS Roma e Lazio ha evidenziato che il bando per la creazione di queste comunità è risultato inaccessibile, impedendo alle realtà interessate di partecipare. La richiesta riguarda il riallocamento delle risorse, inizialmente previste per sostenere le iniziative di produzione energetica condivisa.

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