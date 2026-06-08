I Falchi Ugento conquistano la Serie C al termine di una stagione memorabile

Notizia in breve

I Falchi Ugento hanno vinto il campionato regionale di pallavolo di Serie D. La partita decisiva si è svolta nel palasport “Salvatore Pantaleo” di Modugno. La squadra ha ottenuto la promozione in Serie C, con una vittoria che ha concluso una stagione intensa. Non sono stati comunicati dettagli sul punteggio o sugli avversari. La vittoria segna il raggiungimento di un obiettivo importante per i Falchi Ugento.