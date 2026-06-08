I Falchi Ugento conquistano la Serie C al termine di una stagione memorabile

Da lecceprima.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Falchi Ugento hanno vinto il campionato regionale di pallavolo di Serie D. La partita decisiva si è svolta nel palasport “Salvatore Pantaleo” di Modugno. La squadra ha ottenuto la promozione in Serie C, con una vittoria che ha concluso una stagione intensa. Non sono stati comunicati dettagli sul punteggio o sugli avversari. La vittoria segna il raggiungimento di un obiettivo importante per i Falchi Ugento.

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UGENTO – Il palasport comunale “Salvatore Pantaleo” di Modugno è stato il teatro di un incontro decisivo per il destino del campionato regionale di pallavolo di Serie D.Nella seconda gara della fase finale dei play-off, la formazione salentina dei Falchi Ugento ha affrontato i padroni di casa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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