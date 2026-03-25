Un ex giocatore della Juventus potrebbe tornare in Serie A al termine della stagione, con una possibile proposta da parte di un club della capitale. La squadra sta valutando l’ipotesi di affidargli il ruolo di direttore sportivo, nel caso in cui non si raggiungesse un accordo con l’attuale dirigente. La decisione definitiva è ancora da definire, ma l’interesse è stato espresso ufficialmente.

Giuntoli, per l’ex Juve ci potrebbe essere una possibilità in Serie A. La Roma, infatti, è pronta a puntare su di lui in caso di rottura con Massara. Il panorama calcistico italiano ha avvertito un vuoto di potere dirigenziale in questa stagione. Uno dei grandi assenti è stato Cristiano Giuntoli, l’architetto che, dopo lo storico scudetto a Napoli e l’intensa parentesi alla Juventus, ha scelto di prendersi un anno sabbatico. Tuttavia, il silenzio sta per finire: il dirigente toscano è pronto per un nuovo capitolo e le pretendenti, tra Italia ed estero, non mancano. L’esperienza di Giuntoli a Torino, conclusasi lo scorso giugno, resta un modello di gestione sportiva ed economica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Giuntoli, l’ex Juve ritorna in Serie A al termine della stagione? Questo club sta pensando a lui per il ruolo di ds

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