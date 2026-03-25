Kostic lascerà la Juventus al termine di questa stagione. Secondo le ultime notizie, diverse squadre di Serie A hanno mostrato interesse per il giocatore serbo. La decisione di separarsi dalla società è ormai definitiva, e il suo addio è previsto a fine stagione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le trattative sembrano essere in corso.

Kostic Juve, la separazione del giocatore con i bianconeri diventerà realtà al termine della stagione. E su di lui ci sono molte squadre di A. Il futuro dell’esterno sembra ormai delineato, lontano da Torino e dai colori bianconeri. Come riferito da Schira, Filip Kostic lascerà la Juventus a parametro zero alla fine della stagione, segnando la conclusione di un’esperienza altalenante all’ombra della Mole. L’esterno serbo non è riuscito a ritagliarsi uno spazio centrale nel nuovo progetto tecnico. Nonostante l’imminente svincolo, l’appeal internazionale dell’ala serba resta elevato. Il mercato si sta muovendo rapidamente e alcuni club turchi hanno richiesto informazioni sull’ala serba, attratti dalla sua esperienza internazionale e dalla possibilità di tesserarlo a costo zero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kostic Juve, futuro deciso: sarà addio al termine della stagione. Queste squadre di Serie A interessate al serbo. Le ultimissime

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